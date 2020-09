Suarez, Vidal, Milik, Dzeko: cosa cambia dopo la svolta Messi

Messi resta al Barcellona. La domanda ora è inevitabile: cosa può cambiare adesso? Di sicuro bisogna capire cosa accadrà sul fronte Suarez che era stato scaricato da Koeman e che è il miglior amico della Pulce. La Juve resta sempre in attesa, ma bisogna sempre memorizzare un concetto, ovvero che in questa situazione molto confusa in casa Barcellona gli scenari possono cambiare da un minuto all’altro. In fondo, stiamo sempre parlando di Messi che non è l’ultimo arrivato sulla faccia della terra. Il discorso non coinvolgerà Vidal che aveva avuto già il via libera o quasi, l’Inter lo aspetta. E tornando a Suarez, la tempistica più o meno lunga non chiude ovviamente le porte all’altra situazione in ballo, quella che chiama in causa Dzeko (sempre seguito dalla Juve) e Milik (che la Roma ha scelto come eventuale erede di Edin, in questo caso Under sarebbe pronto per il Napoli).

Foto: Twitter Barcellona