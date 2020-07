Suarez tende la mano a Lautaro: “Lo aiuteremo ad ambientarsi”

In un’intervista rilasciata a Sport, Luis Suarez si è soffermato sul futuro di Lautaro Martinez in orbita catalana. L’attaccante uruguaiano ha spiegato che a Barcellona sono pronti a far “sentire a suo agio” l’attaccante nerazzurro. Queste alcune delle sue dichiarazioni: “Lautaro è un grande giocatore. Ha giocato a un ottimo livello all’Inter. Arrivare in Italia dall’Argentina non è facile e dimostrare tutto ciò che ha fatto in un calcio complicato come quello italiano. È giovane e se verrà al Barça cercheremo di aiutarlo, di farlo adattare e lo aiuteremo a farlo sentire a proprio agio “

Foto: profilo twitter Champions