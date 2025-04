Suarez sul Barça: “Mi hanno ferito. Volevo dimostrare che avevano commesso un errore”

Luis Suárez, attaccante dell’Inter Miami, ha parlato in una recente intervista di come fu messo da parte da Ronald Koeman e del suo addio al Barcellona nel 2020 per l’Atletico Madrid: “Non vivo nel passato e non serbo rancore, ma ho passato un periodo molto brutto quando ho lasciato il Barcellona”.

Poi ha proseguito: “Sentivo di avere ancora le carte in regola per giocare nel Barça. Ero il capocannoniere dopo Messi. Non segnavo meno di 20-25 gol a stagione… Poi è arrivato l’Atletico Madrid e mi ha aperto le porte. Questo mi ha motivato. La mia missione era mostrare al Barcellona che avevano commesso un errore, e ripagare l’Atletico per la fiducia che aveva riposto in me. E abbiamo vinto la Liga, do molto valore a quel titolo.”

Foto: Instagram Suarez