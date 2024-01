Suarez si presenta: “Non pensavo avrei giocato ancora con Messi”

Luis Suarez si è presentato in MLS, da giocare dell’Inter Miami. L’attaccante uruguaiano è ripartito dal campionato americano, dove ha ritrovato gli ex compagni Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets. Di seguito uno stralcio delle sue parole: “Non pensavo che saremmo potuti essere di nuovo compagni di squadra. Ho sempre pensato che Leo avrebbe concluso la sua carriera al Barcellona. Nel 2019 sognavamo di vincere tutto con il Barça e poi ritirarci lì. Però poi per primo me ne sono andato io e poi è toccato agli altri, è bello ritrovarci ora”.

Foto: Instagram Inter Miami