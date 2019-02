Suarez sbanca il Bernabeu: 3-0 al Real! Il Barça vola in finale di Copa del Rey

Un super Luis Suarez trascina il Barcellona in finale di Copa del Rey. Dopo l’1-1 dell’andata al Camp Nou, i blaugrana ribaltano il Real con un roboante 0-3 al Santiago Bernabeu. A Madrid succede tutto nella ripresa: al 50′ Dembelé sguscia sulla sinistra, mette in mezzo per Suarez che anticipa Ramos e batte Navas sul suo palo. Il Real prova a reagire, ma pochi minuti dopo arriva l’uno-due micidiale della squadra di Valverde: Dembelé va via sulla destra e mette in mezzo, Varane insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare il Pistolero. Al 73′ ancora Suarez cala il tris, stavolta dal dischetto in seguito a un fallo di Casemiro. Il Barça sbanca il Bernabeu 3-0 e vola in finale di Copa.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona