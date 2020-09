Suarez saluta il Barcellona: “Sempre grato a questo club. Ora una nuova avventura”

Giornata di addio in casa Barcellona. Luis Suarez si è già ufficialmente trasferito all’Atletico Madrid, ma prima di cambiare casacca, ha voluto salutare la sua ex squadra in una conferenza stampa. Presente anche il suo grande amico, Lionel Messi. Ha cominciato a parlare il presidente Bartomeu, definendo l’attaccante “una leggenda del club” e questa giornata “speciale”.

Poi, la parola è passata al protagonista: “È difficilissimo per me. Sarò sempre grato al club per come mi ha trattato. Lascio qua tanti amici… Ringrazio la mia famiglia, che mi ha sempre supportato, i tifosi e lo staff… Avrete per sempre un tifoso in più, ovunque sarò.

“Giocare qua è stato un sogno che si è realizzato. Non l’avrei immaginato quando sono arrivato. Sono orgoglioso di ciò che ho fatto in questi sei anni. Qual è stato il miglior momento? Ne ho vissuti tanti, sia belli che brutti. Penso alla prima Liga, alla Champions, e poi ho giocato con un giocatore meraviglioso che prima avevo visto solo alla Playstation.

Se mi aspettavo un addio così? No, ma mi sento solo orgoglioso dei miei sei anni al club. Ho accettato questa decisione, ora cercherò di godermi al massimo la nuova avventura.

Sul mio rapporto con Messi sono state dette tante cose, alcune non vere. Durante il tempo che abbiamo condiviso al Barça abbiamo sempre cercato di fare il meglio e di aiutare la squadra. Mi sento pronto per rendere ancora al massimo livello, ho tanta voglia di far bene. Me ne vado così come vedete, ora mi aspetta questa nuova tappa e voglio solo continuare ai livelli di questi anni.

Koeman? Quando mi ha chiamato sapevo tutto, mi era stato già comunicato. Ma avevo un contratto, quindi ho continuato ad allenarmi, in attesa della nuova sistemazione. Ho semplicemente accettato la decisione. L’idea di andare all’Atletico è nata quando il Barça mi ha detto che non contava più su di me. Ho ricevuto molte chiamate e mi sentivo in grado di andare in una squadra che potesse competere al massimo livello. E così siamo arrivati ad un accordo con l’Atletico.

Come sarà il ritorno al Camp Nou da avversario? Arriverò con voglia e ambizione, mi piace questa nuova sfida. Ognuno farà il massimo per difendere la propria squadra, sarà bello comunque.

I tifosi? Sono grato per l’appoggio che mi hanno sempre dato. Sono stati fondamentali. So che tanta gente è dispiaciuta per il modo in cui me ne sto andando, ma io non voglio togliere niente ai sei anni che ho vissuto qua”.

Foto: Twitter Barcellona