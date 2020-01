Suarez, quattro mesi di stop. L’uruguaiano salterà la doppia sfida con il Napoli: il comunicato

La Supercoppa di Spagna rischia di segnare negativamente la stagione del Barcellona. La sconfitta patita in semifinale contro l’Atletico potrebbe portare ad un esonero di Valverde nelle prossime ore, ma intanto dal paese iberico rimbalza un’altra brutta notizia. Luis Suarez è stato operato quest’oggi al ginocchio e, come annunciato da un comunicato ufficiale del club, potrà tornare a disposizione dei blaugrana solo tra 4 mesi. Nella nota si legge, infatti, che “Il giocatore della prima squadra Luis Suarez ha subito un intervento, questa domenica, ad opera del dottor Ramon Cugat, per rimediare alla lesione del menisco esterno del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono di circa 4 mesi”. L’attaccante uruguaiano salterà così il doppio confronto con il Napoli agli Ottavi di Champions League.

Foto: Mundo Deportivo