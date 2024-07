Suarez pensa al ritiro: “La fiamma per il calcio si sta spegnendo”

Luis Suarez è impegnato nella Copa America con l’Uruguay. Questa notte, super sfida nei quarti di finale contro il Brasile. A parlare è stato il capitano e bomber Luis Suarez, che ha anche fatto capure come queste possano essere anche le sue ultime gare in carriera.

Queste le sue parole: “Mi sto godendo molto ogni momento, è qualcosa che con la mia età, man mano che invecchi, ti godi sempre di più. Questo sia giocando molto che giocando poco, perché sai che quella fiamma che arde verso calcio si sta spegnendo”.

In questa Copa America, il Pistolero non è più un titolare indiscusso e ne è consapevole: “Sono uno in più, lo avete già visto. Giocando o non giocando sono felice del ruolo che sto avendo e cerco di aiutare in ogni modo possibile. Se non devo giocare va bene perché vorrà dire che l’Uruguay starà bene e che non è necessario il mio apporto. Se servirà io ci sarò perché spero di scrivere un altro capitolo della Nazionale. Cerco di aiutare in tutto quello che posso. Una volta ero io al posto di Darwin (Núñez), alla sua età. Oggi essere in quel posto deve essere una motivazione per lui”.

Foto: Instagram Suarez