Suarez non convocato: ora gli serve il passaporto di… mercato

Luis Suarez non è stato convocato da Koeman per il Trofeo Gamper. E così Koeman ha voluto mantenere, almeno per ora, una certa coerenza: aveva detto al Pistolero di trovarsi una sistemazione. Dopo l’esame d’italiano di giovedì scorso a Perugia, ora a Suarez più che un passaporto comunitario serve un passaporto di… mercato. Ovvero una sistemazione che dia un senso alla stagione. Pirlo ha detto che il suo approdo in bianconero è difficile, confermando la tendenza degli ultimi giorni, la Juve sta aspettando Dzeko. E Suarez? Oggi è davvero un intrigo, nel bel mezzo di una grande amicizia con Messi e di un periodo non certo semplice.

Foto: Twitter Barcellona