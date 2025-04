Suarez: “Messi al prossimo Mondiale? Ha questo desiderio. Vediamo, sarà il tempo a dirlo”

In un’intervista a El País, Luis Suárez parla anche della possibile partecipazione di Lionel Messi al prossimo Mondiale. Amico e compagno di squadra di Lionel Messi all’Inter Miami, dopo esserlo stato a lungo anche al Barcellona, ha dichiarato che l’argentino, oggi 37enne, ha intenzione di presenziare al prossimo Mondiale che si terrà negli USA, in Canada e in Messico. Per difendere il titolo conquistato contro la Francia in Qatar 2022: “Ha questo desiderio di giocare il Mondiale l’anno prossimo”, ha confidato l’attaccante uruguaiano.

Sulla sua esperienza con l’Uruguay: “Ovviamente, dopo essere stato lontano dalla nazionale per un po’ di tempo (ha annunciato il suo ritiro internazionale nel settembre 2024, ndr), questo desiderio si è affievolito più da parte mia che da parte sua, ma non ne abbiamo ancora parlato seriamente”. Ma vi è certezza che Messi parteciperà al Mondiale 2026? “No, no, no, non glielo chiedo nemmeno… Lo conosco e non gli faccio nessuna domanda a riguardo. Sarà il tempo a dircelo”.

Foto: Instagram Messi