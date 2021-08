Il messaggio di Suarez a Messi: “Sei il miglior giocatore della storia, ti sarò sempre grato”

Tra i tanti messaggi dedicati a Leo Messi, che ha lasciato il Barcellona per trasferirsi al Paris Saint-Germain, c’è anche quello di Luis Suarez. L’attaccante uruguaiano, grande amico della Pulga, ha affidato a Instagram il suo sentito pensiero per il fuoriclasse argentino:

“So che ci sono molte parole per raccontare la storia che hai scritto nel Barcellona. Il club che ti ha visto crescere, il club che ami tanto e con il quale hai conquistato tanti titoli fino a diventare il MIGLIOR GIOCATORE DI SEMPRE. Sarò sempre grato per come mi hai ricevuto quando sono arrivato. Sei un grande uomo. Sono orgoglioso di aver condiviso migliaia di momenti meravigliosi al Barcellona e di avere la fortuna di aver giocato con te. Spero sinceramente che ciò che accadrà in futuro sia il meglio per te e la tua famiglia. Ti amo tanto”.

Foto: Instagram Suarez