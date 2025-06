Suarez: “Luis Enrique? L’allenatore più importante della mia carriera con Tabarez”

24/06/2025 | 15:20:36

Luis Suarez ha giocato un’ottima partita contro il Palmeiras, firmando anche la rete del momentaneo 2-0 per l’Inter Miami. Al termine della gara, il Pistolero ha esaltato Luis Enrique: “Per me Luis Enrique, insieme al maestro Tabárez, è stato uno degli allenatori più importanti della mia carriera”, ha dichiarato il bomber uruguaiano. “Sappiamo quanto sia difficile affrontare la squadra campione della Champions League. Sarà un match durissimo, ma abbiamo le nostre armi per competere. Dobbiamo correggere certi errori che, in partite come questa, si pagano a caro prezzo”.

Foto: Instagram PSG