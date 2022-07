Suarez, le ricostruzioni spagnole e la verità dei fatti tra Monza e Milan

Con il massimo rispetto possibile per tutte le fonti, compresa la prestigiosa AS, possiamo ricostruire quanto pubblicato in Spagna qualche ora fa. Su Luis Suarez c’è il Monza, con un’offerta importante, nella speranza di poter bruciare la concorrenza. Ma “Suarez a un passo dal Milan” è una forzatura che non trova alcun tipo di riscontro. Non è a un passo dal Milan e, almeno in questo momento, non è una trattativa. Difficilmente lo sarà per il semplice motivo che il Milan ha preso Origi, ha Giroud, dopo Natale tornerà Ibrahimovic e gli sforzi sono concentrati sulla trequarti o sugli esterni (De Ketelaere primo nome). Il Monza invece c’è e insisterà, pur all’interno di una concorrenza importante. Ma se è vero che, come dice l’agente, Suarez ha deciso di sbarcare in Italia…

Foto: Twitter Barcellona