Suarez, le intercettazioni: “L’abbiamo stradato bene ma se i giornalisti fanno due domande in italiano…”

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le intercettazioni collegate alla vicenda-passaporto di Luis Suarez. Questi alcuni passaggi tra docenti e la rettrice: “Eh, allora, si sta memorizzando le varie parti dell’esame…”. “Eh ma infatti è questo, deve essere sul binario, ecco!”. “Esatto, l’abbiamo stradato bene”. “Il mio timore è che tirando tirando diamo il livello ed esce, i giornalisti fanno due domande in italiano e la persona va in crisi. Quindi un po’ di preoccupazione ce l’ho perché è una gatta da pelare, come si fa, si fa male”.

Foto: Loris Cerquiglini