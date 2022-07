Suarez, l’agente conferma: “C’è l’offerta del Monza!”. E spunta il Milan

Luis Suarez e il Monza: un tentativo svelato venerdì scorso e confermato in qualche modo due giorni dopo da Adriano Galliani. Da As sono arrivate poco fa conferme assolute: 4 milioni a stagione più bonus legati ai diritti di immagini e incentivi vari per convincerlo ad accettare. Queste le parole del suo agente Marco Kirdemir: “Gli ho presentato diverse offerte, sono in costante contatto con lui. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente, hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Luis vuole giocare in Italia, ci sono due offerte, una del Monza da 4 milioni di euro”. As ha segnalato anche la proposta del Milan, per una trattativa in stato avanzato e da verificare.

Foto: Twitter Atletico