Suarez-Koeman: ci eravamo tanto odiati

La partita di questa sera tra Atletico Madrid e Barcellona non metterà in palio solamente la vittoria di un derby, ma anche qualcosina di più. Sarà la sfida tra Suarez e Koeman, con l’attaccante uruguaiano che potrebbe avere l’opportunità di far mandare via da Barcellona proprio colui che gli ha rovinato l’esperienza in blaugrana. Un rapporto mai sbocciato tra i due dopo l’arrivo del tecnico in Catalogna con il giocatore messo fin da subito in secondo piano. Allenamenti nei campi secondari e nessuna convocazione in attesa di una nuova sistemazione. Questa scelta, condivisa anche dalla società guidata dall’allora presidente Bartomeu, ha spinto con il passare dei giorni la punta dalle parti di Madrid, sponda Atletico, dove ha trovato la fiducia di Simeone. Stasera Suarez cercherà di restituire il conto a Koeman: una vittoria dei colchoneros porterà all’esonero immediato dell’olandese. E chissà che il gol decisivo non lo faccia proprio il Pistolero, riprendendosi una rivincita voluta da tempo.

FOTO: Twitter personale di Koeman e Suarez