Suarez incorona Lautaro: “È incredibile. Lui al Barça? Dipende dalle esigenze del club”

Luis Suarez, attaccante del Barça, durante un’intervista concessa ai microfoni di One Football, ha parlato anche di Lautaro Martinez, grande protagonista con l’Inter: “Se lo prenderei? Dipenderebbe da diverse circostanze e dalle esigenze del Barcellona, che in quel momento potrebbe avere già un attaccante giovane e talentuoso. In ogni caso, Lautaro è un attaccante incredibile che sta giocando molto bene. Ma non possiamo dimenticare che è di proprietà dell’Inter. Ciò che è ovvio è che sta giocando ad alti livelli in questa stagione”.

Foto: Twitter ufficiale Inter