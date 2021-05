Suarez: “Il Barcellona mi ha sottovalutato, non ha creduto in me. Ora mi godo la rivincita”

Luis Suarez, attaccante uruguayano dell’Atletico Madrid, molto commosso ha festeggiato la conquista della Liga, dopo l’addio al Barcellona la scorsa estate.

L’attaccante, ha lanciato dei sassolini all’ex club: “Il Barcellona non mi ha valorizzato, mi ha sottovalutato e alla fine ha deciso di cedermi. L’Atletico Madrid mi ha aperto le porte e mi ha dato un’altra possibilità, sarò sempre grato a questo club per la fiducia che ha avuto in me. Ora mi godo la rivincita”, ha concluso.

Foto: Twitter Atletico