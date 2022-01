Suarez: “Ho la fortuna di aver già giocato tre Mondiali, ora voglio partecipare anche a quello in Qatar”

Luis Suarez ha suonato la carica in vista dei prossimi impegni dell’Uruguay: “Ci sono giocatori che passano attraverso diverse fasi, diversi cicli. Ciò che conta, quando si gioca con la Nazionale, è la voglia di vivere e di sentire ciò che si prova per questa maglia. Continuare a dimostrare di essere competitivi e vincenti, che si hanno desiderio e ambizione di giocare i Mondiali. Ho la fortuna di averne già giocati tre e adesso, a 35 anni, vado avanti con lo stesso desiderio e la stessa ambizione di giocarne un altro, di avere questa possibilità. Per questo sono qui”.

FOTO: Twitter Atletico