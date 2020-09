Suarez ha superato l’esame di italiano. Tra poco tornerà a Barcellona

Luis Suarez ha superato l’esame di italiano, sostenuto a Perugia, passaggio fondamentale per ottenere il passaporto comunitario. Gli è stato consegnato l’attestato, adesso ci saranno le procedure burocratiche con tempi incerti e che non potrebbero essere strettissimi. Tra poco l’attaccante rientrerà a Barcellona dove lo attende Koeman per un possibile utilizzo nel Trofeo Gamper. Proprio Koeman aveva aperto alla possibilità di riaccoglierlo in squadra se non ci fossero proposte all’altezza. Ripetiamo, sulla tempistica per la consegna del passaporto non ci sono certezze. Intanto, la Juve segue le evoluzioni della vicenda Milik-Roma, pronta a concretizzare l’affare Dzeko con i giallorossi. Nella foto di Loris Cerquiglini (Grifotube) l’accoglienza dei fans di Luis Suarez a Perugia.

Foto: Loris Cerquiglini