Suarez esalta Yamal: “È un giocatore che sta segnando un’epoca”

13/06/2025 | 21:30:25

A soli 17 anni, Lamine Yamal sta conquistando il mondo del calcio. E anche Luis Suarez ne ha esaltato le qualità: “Ci sono giocatori che maturano prima di altri. Yamal, a 17 anni, sta mostrando una maturità molto importante e una grande responsabilità in campo. Sono sfide che si pone da solo, e da tifoso del Barça sono davvero felice per lui”.

Poi ha proseguito: “Deve continuare a divertirsi, imparare e crescere, come abbiamo fatto tutti tra i 18 e i 25 anni. È un giocatore che sta segnando un’epoca e facendo una differenza enorme”.

Foto: Instagram Yamal