Adesso ci siamo. Luis Suarez è appena arrivato all’Università per stranieri di Perugia, dove sosterrà l’esame di italiano, necessario per diventare cittadino comunitario. Il giocatore sarà impegnato per circa 40 minuti. Poi ripartirà quasi subito per tornare a Barcellona.

Foto: Loris Cerquiglini