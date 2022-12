Suarez e il morso a Chiellini: “È stato un errore. Ma quando ci ho rigiocato l’ho abbracciato”

Intervenuto in conferenza prima della sfida contro il Ghana, Luis Suarez, è tornato a parlare dell’episodio avvenuto con Chiellini durante il Mondiale di Rio nel 2014: “Rivincita del Ghana? Forse i giocatori che parlano di ‘rivincita’ avevano otto anni e nemmeno se lo ricordano o l’hanno visto in foto. L’altro giorno siamo andati a giocare con il Portogallo e nessuno ha parlato di ‘rivincita’ perché li abbiamo eliminati nel 2018. Non puoi convivere con le cose del passato e pensare alla rivincita. Ho fatto una cazzata con Chiellini e poi ho giocato contro di lui e gli ho dato una mano e un abbraccio”.

Foto: Instagram Suarez