Suarez: “Consiglierei a Messi di restare al Barcellona. E’ una storia che non può finire”

Intervistato da Cope, Luis Suarez, attaccante dell’Atletico Madrid, parla del futuro dell’amico Leo Messi, che spera nel rinnovo del diez con il Barcellona.

Queste le sue parole: “Come amante del calcio e soprattutto come amico e persona vicina, sarei felice, felicissimo se Leo Messi restasse al Barcellona. È quello che gli consiglierei. Per quello che ha dato al club, e per quello che il Barcellona gli ha dato, dovrebbe restare”.

Foto: Twitter Atletico