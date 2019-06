Suarez: “Chiunque vorrebbe un giocatore come Neymar. Griezmann? Non commento”

Nel corso di un’intervista radiofonica a RAC1, l’attaccante del Barcellona Luis Suarez ha parlato del mercato del Barcellona, tra il sogno del ritorno di Neymar e il possibile arrivo di Griezmann, che ha scatenato non poche polemiche nello spogliatoio dei campioni di Spagna. “Chi non vorrebbe giocatori come Neymar? Sono stato fortunato a vivere una delle migliori annate della mia vita insieme al miglior giocatore del mondo, Messi, e il secondo, Neymar. Uno dei miei migliori momenti, visto che vincemmo il Triplete. Ma ora Neymar è del PSG e queste sono cose che vengono sempre fuori durante il calciomercato. Griezmann? Quello che dovevo dire l’ho già detto l’anno scorso. Si sa che giocatore è, però è un calciatore che al momento gioca nell’Atletico Madrid, e preferisco non commentare”.