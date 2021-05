Suarez: “Che gioia vincere con l’Atletico. Videochiamata? Era con mia moglie. Nessuno al Barcellona si è congratulato con me”

Luis Suarez, attaccante uruguayano dell’Atletico Madrid, dopo l’addio al Barcellona la scorsa estate ha festeggiato la conquista della Liga con la maglia dei colchoneros. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate a El Partidazo de Cope. “Vincere la Liga con l’Atletico Madrid vale molto di più. Ti costa tanta fatica ma poi vedi la gioia che c’è tra i compagni, nell’ambiente e ti ripaga di tutti gli sforzi. I miei gol preferiti della stagione? Contro l’Osasuna e contro il Valladolid “. Poi sulla videochiamata fatta sabato in campo al termine della partita. “Era a mia moglie. Le lacrime sono per quanto abbiamo sofferto e per quanto soffriamo i cambiamenti per i nostri figli. All’inizio della stagione ho dovuto sistemare alcuni problemi col ginocchio e mio figlio mi è stato vicino. Ho passato molto tempo con lui e vedere la loro gioia è stato speciale”.

Infine sul Barcellona. “Non potrò mai parlare male di loro. Mi hanno dato tutto e mi hanno permesso di stare nel calcio che conta sempre. Però mi hanno chiamato per convincere Messi a restare. Mi hanno chiesto di parlare con Griezmann e a me, quando volevano me ne andassi, perché non mi hanno chiamato? Hanno lasciato che venisse Koeman a dirmi che non contavano più su di me. Lui mi ha detto ‘se questa situazione non si risolve presto conto su di te contro il Villarreal‘. Ma lì ti accorgi che forse Koeman non aveva troppa personalità. Dopo che ho vinto il titolo con ‘Atletico nessuno del Barcellona si è congratulato con me ma io stavo per mandare una foto…”.

FOTO: Twitter Atletico