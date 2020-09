Suarez-Barcellona per liberarsi, la Juve aspetta. Dzeko, Milik e il piano B del Napoli

La possibile conferma di Messi a Barcellona per un’altra stagione, in modo da evitare contenziosi e di andare eventualmente in scadenza di contratto, non dovrebbe modificare di molto la posizione di Arturo Vidal e Luis Suarez. Il centrocampista ha un accordo totale con l’Inter, aspetta solo il via libera per raggiungere Milano e Conte. L’attaccante ha avuto comunicazione da Koeman di non rientrare nei piani, il passaporto non sarebbe un grande problema. La possibile conferma del suo grande amico Messi cambierebbe lo scenario? In linea di massima no, anche perché il suo nuovo allenatore lo ha scaricato. Però l’amicizia fraterna tra Leo e il pistolero è un aspetto da tenere in considerazione. Quindi la Juve aspetta, ha eccellenti rapporti con il Barcellona, non avrebbe problema a dare dieci milioni di ingaggio, a maggior ragione se Higuain trovasse una soluzione di gradimento (l’Inter Miami oppure una new entry). E Dzeko cosa farà? La Roma non si muove di un centimetro, semplicemente perché l’apertura del bosniaco alla Juve non ha mai avuto la sicurezza di sbloccare l’operazione Milik con il Napoli. E così Under per ora resta al palo, malgrado sia un obiettivo sempre concreto del club azzurro. E il Napoli comincia a studiare eventuali piani B per Milik, scandagliando anche il mercato all’estero.

Foto: Twitter Champions