Suarez avrebbe confermato di aver conosciuto prima i contenuti dell’esame

Luis Suarez è stato ascoltato come persona informata dei fatti per l’indagine condotta dalla procura di Perugia sul suo esame all’Università per Stranieri. Nel pomeriggio giungono ulteriori particolari dall’agenzia Ansa: l’attaccante dell’Atletico Madrid è stato assistito da un interprete ed è stato ascoltato in videoconferenza come testimone insieme al suo manager. Suarez avrebbe confermato di avere saputo prima della prova quelli che sarebbero stati i contenuti dell’esame.

Foto: Loris Cerquiglini