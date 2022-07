Suarez annuncia: “Impossibile rifiutare il Nacional. Spero di risolvere gli ultimi dettagli”

Luis Suarez torna a casa. Con un messaggio pubblicato sui propri profili social, l’attaccante uruguaiano ha annunciato di lavorare al ritorno al Nacional Montevideo, club che lasciò nel 2006 per approdare in Europa: “Per me era impossibile dire di no a questa opportunità. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l’accordo definitivo”.

Foto: Twitter Atletico Madrid