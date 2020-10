Suarez: “Al Barcellona modi di fare non belli. Venni escluso in una partitella”

Luis Suarez è stato decisivo questa notte nella vittoria dell’Uruguay contro il Cile, una gara segnata dalle polemiche arbitrai (come il tweet al veleno di Zamorano).

Il “Pistolero” ha però parlato a fine gara delle vicende legate al Barcellona, non perdendo occasione per lanciare una stoccata all’ex club. Queste le sue parole: “Non mi ha sorpreso che Messi mi abbia sostenuto pubblicamente perché lo conosco troppo bene. Sapevo il dolore che provava. Sapevamo tutti cosa stava accadendo al Barcellona e come venivano gestite certe cose. I giorni fino al momento del debutto sono stati molto complicati. Ho pianto per quello che ho passato. Non ho preso molto bene i messaggi del club che mi cercavano una soluzione per cambiare aria. Soprattutto per i modi. Infine, va detto, ci sono cose che non si sono sapute. Però allenarsi e venire messo da parte nelle partitelle 11 contro 11 è una cosa che non avevo mai visto prima. Per fortuna ora è acqua passata, sono all’Atletico e voglio far bene nel nuovo club”.