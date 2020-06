Jonathan David, 20 anni, è un obiettivo di mercato del Porto per rafforzare il reparto offensivo. La stella attualmente in forza al Gent però è nel mirino di club come Arsenal, Manchester United ed Everton.

I 25 milioni di euro -si legge su Abola- richiesti dovrebbero trasformare il sogno dei portoghesi in un miraggio.

Nelle 40 partite giocate nel Gent in questa stagione, l’attaccante ha aggiunto dieci assist e segnato 23 gol.

Foto: Sito ufficiale Gent