Su Guerreiro, in scadenza con il Bayern, c’è anche il Benfica

01/12/2025 | 22:00:58

Raphael Guerreiro può lasciare il Bayern nelle prossime settimane oppure a giugno visto che è in scadenza di contratto. Abbiamo parlato della Juventus che lo sta seguendo, ma fin qui – ribadiamo – non ha mosso passi concreti. Sul terzino sinistro classe 1993 (compirà 32 anni tra qualche settimana) c’è anche il Benfica che può sempre esercitare un certo fascino per un calciatore portoghese. Ma dal gradimento bisogna passare a qualcosa di più concreto, per il momento siamo alle prime schermaglie in attesa di registrare soprattutto l’orientamento del Bayern che avrà l’ultima parola.

foto: Instagram Guerreiro.