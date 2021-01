Sturaro saluta il Genoa: “Non potrò lottare con voi ma era la cosa giusta da fare”

Stefano Sturaro è ufficialmente un nuovo calciatore dell’Hellas Verona, almeno fino a giugno (prestito con diritto di riscatto). Il centrocampista ha voluto dedicare una saluto al Genoa e ai tifosi rossoblù, con un messaggio su Instagram: “Per i prossimi mesi non potrò lottare insieme a voi Grifoni. Sarà difficile ma è stata una decisione condivisa con la società e nata dalla consapevolezza che in questo momento era la cosa giusta da fare, nell’interesse mio e del Genoa”, spiegando così il motivo della sua partenza in questa finestra di mercato.

Foto: sito Genoa