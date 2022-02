Sturaro: “Chi non è disposto a lottare, deve abbandonare la squadra. Abbiamo perso 6 mesi”

Pareggio amaro per il Genoa contro la Salernitana. A fine partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato Sturaro: “Siamo arrabbiati perché oggi era troppo importante portare a casa i tre punti. Mancano ancora molte partite e fare mo la guerra fino all’ultimo. Siamo riusciti a riportare i tifosi dalla nostra parte e con loro al nostro fianco lotteremo fino alla fine. C’è ancora vita. Il Mister, col suo staff, ci ha resuscitato. Avevamo perso più di 6 mesi perché qualcosa non era partito. Abbiamo delle difficoltà. Dobbiamo lottare e chi non è disposto a farlo, deve abbandonare la squadra”.

FOTO: Sito Genoa