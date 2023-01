Stupro di gruppo a una studentessa: cinque calciatori condannati a 6 anni a testa

Sono stati condannati a 6 anni di reclusione, 5 calciatori che all’epoca dei fatti giocavano in Serie C. La vicenda risale alla notte tra il 18 e il 19 gennaio del 2020. Quattro giocatori avrebbero a turno approfittato di una ragazza, studentessa a Verona, mentre un quinto filmava con il cellulare.

I cinque avrebbero fatto ubriacare la ragazza, per poi violentarla. Dopo 3 anni di indagini il GUP li ha ritenuti responsabili di violenza sessuale aggravata. Da qui la condanna per Edoardo Merci, Gianni Manfrin, Stefano Casarotto, Guido Santiago Visentin e Daniel Onescu, unico a non aver abusato della studentessa perché dedito alle riprese.