Stulic: “Vittoria che vale doppio. In Serie A è difficile fare gol”

13/12/2025 | 00:01:02

Il Lecce ha battuto il Pisa 1-0 con un gol di Nikola Štulić.

Il giocatore ha parlato in conferenza stampa dopo la gara: “Finalmente il gol “Sono contento, sono arrivati tre punti importanti, è una vittoria che vale sei punti. Siamo felici per questo, vogliamo continuare su questa strada”.

Che periodo è stato per te? “Noi attaccanti viviamo per il gol, se non segniamo è dura. Ma l’unico modo per uscirne è lavorare duramente e credere nella squadra. Sono contento per come sia andata oggi”.

Sei troppo buono in campo? “Molti dicono che a volte sono troppo gentile. In Belgio l’allenatore mi diceva qualcosa per farmi arrabbiare prima delle partite. Sono un po’ diverso dai soliti serbi, ogni tanto ho bisogno di qualcosa per arrabbiarmi”.

Era il pallone più facile arrivato finora? “Ho avuto poche chance finora, non è semplice segnare, soprattutto in Serie A. I difensori non ti lasciano spazio. Dovevo conoscere meglio le situazioni di gioco e affinare la conoscenza coi miei compagni. Stiamo lavorando duramente per migliorare come squadra. Non è importante chi va in gol, contano le vittorie di squadra”.

Dedica per il gol? “Il direttore Corvino festeggia il compleanno e le 500 partite con il Lecce, è una vera leggenda per questo club e lo voglio dedicare a lui”.

Foto: Instagram Lecce