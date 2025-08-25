Stulic-Lecce: è fatta. Operazione da 6 milioni

25/08/2025 | 17:49:33

Il Lecce ha l’erede di Nikola Krstovic, si tratta di Nikola Stulic. E sono completamente confermate le indiscrezioni dal Belgio della tarda serata di ieri (ore 22,23) che parlavano di accordo di massima raggiunto tra il club salentino e lo Charleroi dopo il sì dell’attaccante che aveva inizialmente preso tempo essendo in scadenza di contratto. Adesso siamo allo scambio dei documenti, operazione complessiva di 6 milioni: Stulic in arrivo a Lecce.

FOTO: Sito Charleroi