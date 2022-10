Strupar: “Orsic? Se segna contro il Chelsea, può farlo anche contro il Milan”

La Dinamo Zagabria è ampiamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Importante, se non decisiva, la gara di domani contro il Milan (ore 21:00). A dare lo slancio alla squadra croata è l’ex attaccante del club, Branko Strupar, intervistato a Sportske Novosti: “La Dinamo non può certo essere favorita contro il Milan. I rossoneri sono una grande squadra, ma sono fiducioso sul fatto che la Dinamo possa fare risultato. Certe partite sono speciali, non conta tanto il momento di forma quanto l’ispirazione del momento. La Dinamo dovrà fare come contro il Chelsea, se ci riuscirà allora avrà buone possibilità di battere anche il Milan. Io punto su Orsic: se segna contro il Chelsea, può segnare contro il Milan”.

Foto: twitter Dinamo Zagabria