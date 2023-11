Struber: “Dopo l’andata sappiamo che possiamo fare male all’Inter”

Il tecnico del Salisburgo Gerhard Struber ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Inter. Ecco le sue parole:

“Dobbiamo giocare in modo aperto e cercare di mettere in difficoltà l’Inter. Se agiamo in modo sbarazzino come successo all’andata possiamo mettere in difficoltà giocatori di grande esperienza come i loro. Questa è l’indicazione che possiamo trarre dalla gara di andata: domani dovranno funzionare moltissime cose perché si possano portare punti a casa, ma sappiamo anche come si può disturbare l’Inter e ci proveremo”.

Sull’impostazione della gara: “Non dobbiamo dare tempo e spazio a giocatori come Barella e Calhanoglu perchè hanno grande tecnica: se si riesce a fare questo può essere un grande vantaggio. Dovremo sfruttare il supporto dei 30mila spettatori che saranno dietro di noi e cercare di sviluppare questo, cercando di mettere in difficoltà la squadra di Inzaghi”.

Sulle prestazioni migliori in Champions rispetto a campionato e Coppa: “Le partite di Champions sono particolari, specie per una squadra giovane come la nostra. Si chiedono diverse cose e questo porta i giocatori a reagire in maniera diversa e a migliorare le proprie prestazioni”.

Sul ritorno di Arnautovic: “Noi ci adattiamo al gioco dell’Inter, che ha un grande attacco con Thuram e Lautaro. Evidentemente Arnautovic ha diverse armi a sua disposizione: è un giocatore che ha ricoperto ruoli importanti in Nazionale e sono contento che sia nuovamente a disposizione del suo allenatore e del commissario tecnico della nazionale”.

“Servirà coraggio, dovremo cercare di fare gol e allo stesso tempo dovremo essere bilanciati per essere stabili in difesa. Una partita dura 90 minuti, anche di più: dovremo giocarla in modo strategico, molto bene, per provare a portare punti”.

Foto: Instagram Salisburgo