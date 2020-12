Stroppa: “Stiamo giocando bene, ma non basta. Mercato? Deve rispondere la società”

Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone, dopo la sconfitta sul campo della Sampdoria ha parlato così a Sky Sport:

“Dobbiamo imparare a vincere i duelli e a tenere meglio la palla davanti. Sull’aspetto del gioco e delle idee la squadra va bene, ma non basta. Abbiamo avuto delle opportunità nel primo tempo di scelte migliori che non siamo riusciti a fare e poi ci sono delle responsabilità sui gol subiti a difesa schierata. Si può fare molto meglio, quando siamo determinati e attenti possiamo fare molto di più. Ma non è un discorso di giocar bene, ma di determinazione nelle giocate che questa squadra ha dimostrato di poter fare”.

Cosa chiederà sul mercato?

“Non è giusto rispondere oggi, tra due giorni ci sarà una partita determinante che ci può dare la possibilità di essere allacciati alla salvezza. A questa domanda deve rispondere la società, che è in piena sintonia con me nel poter fare qualcosa. Non posso rispondere oggi”.

Foto: Crotone TV