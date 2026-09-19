Stroppa: “Sono orgoglioso della prova dei ragazzi. Rigore? Ho scelto io di far calciare Yeboah, forse ho sbagliato”

19/09/2026 | 23:29:44

Giovanni Stroppa analizza la quinta sconfitta consecutiva in campionato, avvenuta contro la Lazio, a DAZN: “Non sono arrabbiato, ma deluso per non aver fatto gol. Abbiamo subìto un rigore e potevamo farlo. Ai ragazzi posso dire poco, sono orgoglioso di loro. Facciamo un lavoro tutti insieme, ma abbiamo tante assenze: oltre a Busio ci manca Basic, Juan Jesus e altri non sono in buona condizione. Juan Jesus ha mostrato personalità. La ripetitività del modo di calciare in porta è importante, dobbiamo avere una qualità migliore durante gli allenamenti. Non c’è altra strada. Sono orgoglioso di come lavora la squadra. Juan Jesus prende gol non perché fuori condizione, ma perché non ha usato il giusto mestiere. Sul rigore ho deciso di far tirare Yeboah, forse ho sbagliato anche lì”.

Foto: Instagram Venezia