Stroppa si gioca molto contro la Lazio. Gli scenari a Venezia

17/09/2026 | 17:04:50

Il rinnovo e la fiducia dopo la trionfale cavalcata dalla Serie B. Ma poi contano i risultati, dopo un mercato dispendioso con tanti stranieri e una squadra per ora incompiuta. Così il futuro di Giovanni Stroppa (quattro partite, zero punti) passa attraverso la sfida di sabato sera contro la Lazio. Un altro ko alla vigilia della lunga sosta potrebbe portare a ulteriori riflessioni e quindi a decisioni. Il Venezia non ha tirato le somme, ma qualche sondaggio lo ha fatto: in una ristretta lista di nomi, c’è anche quello di Igor Tudor tra le valutazioni in corso. Non l’unico, ovviamente, in attesa di tirare le somme nel prossimo weekend.

Foto: Instagram Venezia