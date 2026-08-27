Stroppa: “Sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e che sarà difficile. Moreno? Spero di recuperarlo per l’Udinese”

27/08/2026 | 13:13:47

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole:

“Dobbiamo fare punti, cercheremo di fare punti. Sappiamo dove andiamo, non è solo uno stadio iconico ma rappresenta tanto a livello di calcio internazionale. Anche per il mio trascorso. Il Milan è fortissimo. Mi auguro di fare la stessa prestazione fatta con il Lecce. Come atteggiamento, coraggio, attenzione. Per il resto sappiamo che affrontiamo una squadra fortissima e che sarà difficile. Alzare l’asticella dell’attenzione per non fare errori sarà fondamentale, perché sappiamo che le qualità individuali che di squadra dei rossoneri sono di valore. Se Moreno recupera? Purtroppo quando è arrivato era fuori condizione. Non ha potuto fare le amichevoli perché ha lavorato a parte. Quando si è inserito ha avuto questo mezzo problemino facendo una spaccata, andando su un contrasto si è aperto, l’entità dell’infortunio è un pochino più importante. Io ho pensato a 2-3 giorni da quello che mi dicevano lo staff medico e i fisioterapisti, purtroppo dobbiamo rinunciare a lui anche per questa partita. Spero di recuperarlo per l’Udinese, così in Coppa Italia darò spazio finalmente a chi è un pochino più in ritardo per condizione e conoscenze. Moreno lo stiamo aspettando, non sappiamo ancora cosa potrà darci”.

Foto: Instagram Venezia