Stroppa: “Rimango in Serie A. Il Venezia ha grandi progetti”

14/05/2026 | 14:00:34

Giovanni Stroppa, allenatore del Venezia, ha parlato a Sportitalia del suo futuro e degli obiettivi del Venezia.

Queste le sue parole: “Rimango in Serie A con il Venezia. Obiettivo salvezza? Assolutamente sì. C’è la volontà di rimanere, ci sono grandi progetti. Proprietà forte? Assolutamente sì. La prospettiva è assolutamente buona. Sul discorso di essere scelti: quando sei amato e stimato, la festa è la fotografia che ti rimane dentro, sono amato da piazza e società. Non vedo altre soluzioni”.

Foto: Instagram Venezia