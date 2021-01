Stroppa: “Questo risultato non deve essere un caso isolato. Adesso serve continuità”

L’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa ha così commentato ai microfoni di Sky Sport la fondamentale vittoria della sua squadra che riporta in lotta per la salvezza i calabresi: “Dobbiamo trovare continuità. Questo risultato non deve restare un caso isolato, per noi è necessario ripetere il mese di dicembre. E alle ottime prestazioni devono far seguito i punti. Capisco che non è facile mantenere la motivazione quando il percorso porta a raccogliere così poco nonostante l’ottima mole di gioco. Per questo faccio i complimenti ai ragazzi”.

Sul discorso salvezza: “Dobbiamo approfittare di ogni occasione per racimolare più punti. Non è facile lavorare in piena emergenza. Siamo senza Cigarini e Benali dall’inizio del campionato. Significa aver perso due terzi del reparto. Riusciamo comunque a mettere altre armi in campo”. Come Messias. “Un ragazzo straordinario, sta giocando un campionato straordinario, sa giocare a calcio sia in campo aperto che davanti alla porta. Ha trovato anche maggiore concretezza. Spero e mi auguro che continui così”.

Foto: Crotone Tv