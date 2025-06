Stroppa: “Proveremo a battere lo Spezia. I nostri centrali storici sono assenti”

01/06/2025 | 20:23:36

Il tecnico della Cremonese Giovanni Stroppa ha suonato la carica a pochi minuti dalla partita contro lo Spezia, parlando a Dazn: “Ambiente e forza dell’avversario? Se pensiamo a questo posso dire che sarebbe stato meglio non presentarsi. Invece ce la giochiamo e proveremo a vincere la gara. Ho deciso di cambiare modulo affidandomi ai calciatori che stanno meglio dal punto di vista fisico. Antov aveva fatto un miracolo giovedì con un solo allenamento alle spalle ma non riesce a camminare e ha il ginocchio gonfio. I tre centrali difensivi storici sono assenti, Zanimacchia non sta bene. Non ci siamo fatti mancare nulla”.

FOTO: Instagram Cremonese