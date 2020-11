Stroppa: “Ottima prestazione, contento di non aver subito gol”

Un soddisfatto Giovanni Stroppa ha parlato così al termine della sfida di Torino, che ha visto il suo Crotone pareggiare per 0-0:

“Importante completare una gara senza subire gol, è una cosa molto positiva, soprattutto per il lavoro fatto finora.

Manca ancora qualcosa negli ultimi metri, ma credo che sia stata una prestazione importante quella di oggi.

Magallan? Credo che abbiano fatto tutti un’ottima partita in difesa, molto dipendeva dalla posizione di Belotti, Magallan si è comportato molto bene.

Il cambio a Siligardi? L’ho dovuto sostituire poco dopo il suo ingresso in campo a causa del rosso a Luperto, gli ho chiesto scusa ma non è stata colpa sua”.

