Stroppa: “Non siamo entrati in campo. Difesa? Bisogna lavorare meglio di reparto”

06/09/2026 | 18:08:06

Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Frosinone. Queste le sue parole:

“Non siamo entrati in campo. Abbiamo perso tutti i duelli e le seconde palle. Conosciamo la forza del Frosinone. Abbiamo visto le qualità dei calciatori che possono esaltarsi nei duelli. Se penso di cambiare l’assetto in difesa? Oggi abbiamo preso gol a difesa schierata lavorando a zona e quindi non cambia nulla col sistema di gioco. Sta a me scegliere gli uomini giusti. Bisogna lavorare meglio di reparto”.

Foto: Instagram Venezia