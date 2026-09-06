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Stroppa: “Non siamo entrati in campo. Difesa? Bisogna lavorare meglio di reparto”

06/09/2026 | 18:08:06

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Il tecnico del Venezia, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro il Frosinone. Queste le sue parole:
“Non siamo entrati in campo. Abbiamo perso tutti i duelli e le seconde palle. Conosciamo la forza del Frosinone. Abbiamo visto le qualità dei calciatori che possono esaltarsi nei duelli. Se penso di cambiare l’assetto in difesa? Oggi abbiamo preso gol a difesa schierata lavorando a zona e quindi non cambia nulla col sistema di gioco. Sta a me scegliere gli uomini giusti. Bisogna lavorare meglio di reparto”.
Foto: Instagram Venezia