Stroppa: “Mi prendo le responsabilità. Fiducia nei miei confronti? Non dovete chiederlo a me”

12/10/2026 | 21:06:37

Le parole di Giovanni Stroppa a Dazn dopo la sconfitta contro l’Atalanta: “Abbiamo avuto tante occasioni, ma è troppo poco. I gol che abbiamo preso non si possono prendere con quella leggerezza. La gestione nel secondo tempo è stata di alto livello. Fiducia? Non dovete chiederlo a me. I risultati sono penalizzanti, io lavoro per quello che posso dare alla squadra, che mi sembra molto viva. Stiamo recuperando giocatori importanti. Penso che il mio lavoro sia fatto al meglio, mi prendo tutte le responsabilità. Vedo come lavora la squadra e merita molto di più”.

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