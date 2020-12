Stroppa: “Mi auguro che questa vittoria possa portare autostima e consapevolezza”

Giovanni Stroppa ha commentato con soddisfazione, ai microfoni di Sky, la prima vittoria in campionato del Crotone. “Il risultato è figlio della prestazione. Dovevamo vincere, ci siamo riusciti. Mi auguro sia determinante, non abbiamo fatto ancora nulla ma finalmente abbiamo portato a casa tre punti. Alcuni dei nostri ragazzi sono cresciuti nelle giocate individuali. Messias, Reca e Pereira hanno fatto buone prove non a caso. Mi auguro che questo risultato possa portare autostima e consapevolezza. Il nostro percorso è stato difficile, non abbiamo mai mollato nel modo di interpretare le partite. Siamo sempre usciti con i complimenti ma senza nulla in mano. La strada è questa, i ragazzi mi seguono. Ce la possiamo giocare fino alla fine. Messias? Lo faccio giocare anche da mezzala perché a livello statistico davanti ha sempre pagato qualcosa. Spero riesca a dimostrare il suo reale valore“.

Foto: Crotone Tv